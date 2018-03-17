Samsun Kızı İçin Yaptığı Tilda Bez Bebeği, Şimdi Tüm Annelere Öğretmek İstiyor-Hd

Samsunlu ev hanımı Esra Havuk, kızı için yaptığı tilda bez bebekleri arkadaşları tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Şimdi usta öğretici belgesi alıp. ev hanımlarına bez bebek yapmayı öğretmek istiyor. Samsun Sema-Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Bölümü mezunu evli ve 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Esra Havuk, 10 yıl önce kızının oynaması için yapmaya başladığı tilda bez bebekler, yakınları tarafından ilgi görmeye başladı. Kızını yaptığı bu bebeklerle büyüttü. Evine ziyarete gelen arkadaşları ve yakın dostları tarafından da beğenilen bez bebekleri daha da çoğaltarak hediye etti. Annesinin yaptığı bebeklerle büyüdüğünü belirten Şehit Yüzbaşı Tunç Fidaner Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Bade Havuk, bebekleri arkadaşlarının da çok beğendiğini ifade etti.

Yaklaşık 10 yıldır tilda bez bebeklerle ilgilendiğini belirten Esra Havuk, 'Tilda bez bebekleri önce kızıma yapmak için başladım. Daha sonra arkadaşlarımın talebi ile bunu geliştirerek yeni bebekler yapmaya başladım. Bunlar dünya çapında bilinen kendine ait karizması olan enteresan bebeklerö dedi.

BİR BEBEK 1 GÜNDE YAPILIYOR

Bir bez bebeğin ortalama 1 günde yapıldığını belirten genç kadın, 'Benim için çok keyif aldığım bir uğraşım oldu. Aynı zamanda takı tasarımıyla da uğraşıyorum ama tilda bez bebek benim için hep ayrı bir yeri olmuştur. Bu zamana kadar 100'ü aşkın bebek yapmışımdır. Bunları da arkadaşlarıma hediye ettim. Tilda bebek aslında baktığınızda bir bez bebek gibi duruyor ama gerçekten çok zahmetli. Dikişi, elyaf doldurması, saçları en ince ayrıntısına kadar bir bebeği yaklaşık 1 gün içerisinde bitirebiliyorumö diye konuştu.

Amacının tilda bez bebeği Samsun'da tanıtmak olduğunu ifade eden Esra Havuk, 'Bu birikimlerimi başka kadınlarla paylaşıp onlara da iş imkanları sağlamak istiyorum. Milli Eğitim Müdürlüğünün açtığı sınavlara katıldım ve kalfalık belgesi aldım. Usta ve usta öğreticilik belgesini de aldıktan sonra bu birikimlerimi Samsun'da bunu öğrenmek isteyen kadınlarla paylaşıp, onlara bir iş imkanı oluşturmayı istiyorum. Umarım başarılı olurumö şeklinde konuştu.