SAMSUN Kısıtlamayı ihlal etti, kendisine işlem yapan bekçiye kafa atıp, kaçtı
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SAMSUN Kısıtlamayı ihlal etti, kendisine işlem yapan bekçiye kafa atıp, kaçtı

09.03.2021 09:16 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:28

Kısıtlamayı ihlal etti, kendisine işlem yapan bekçiye kafa atıp, kaçtıSAMSUN'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden H.Y.D., kendisine işlem yapan mahalle bekçisine kafa atıp, kaçtı.

Kısıtlamayı ihlal etti, kendisine işlem yapan bekçiye kafa atıp, kaçtı

SAMSUN'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden H.Y.D., kendisine işlem yapan mahalle bekçisine kafa atıp, kaçtı. Yakalanan şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Sanki biz teröristiz' dedi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen mahalle bekçileri, 55 ABS 341 plakalı otomobili durdurarak sürücüden, kısıtlamadan muaf olduğuna dair belge istedi. Ancak herhangi bir belgesi bulunmayan H.Y.D., kendisine yasal işlem yapan bekçiye kafa atıp tekmeler savurdu. Saldırgan ardından aracına binip kaçtı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, aracı Adalet Mahallesi Selman Özay Sokak'ta park halinde buldu. Aracı bırakarak kaçan H.Y.D., yapılan çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık raporu alınmak için hastaneye götürüldüğü sırada, kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Sanki biz teröristiz' dedi.

H.Y.D. hakkında 'Görevli memura mukavemet' suçundan yasal işlem başlatıldı.

SAMSUN Kısıtlamayı ihlal etti, kendisine işlem yapan bekçiye kafa atıp, kaçtı
SAMSUN Kısıtlamayı ihlal etti, kendisine işlem yapan bekçiye kafa atıp, kaçtı
SAMSUN Kısıtlamayı ihlal etti, kendisine işlem yapan bekçiye kafa atıp, kaçtı
SAMSUN Kısıtlamayı ihlal etti, kendisine işlem yapan bekçiye kafa atıp, kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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