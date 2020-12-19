Samsun kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı
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Samsun kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı

19.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:48
Samsun kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı

Korona virüsü tedbirleri kapsamında dün itibarıyla kısıtlamanın başlamasının ardından Samsun'da sokaklar boş kaldı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında dün itibarıyla kısıtlamanın başlamasının ardından Samsun'da sokaklar boş kaldı.

Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen Samsun şehir merkezinde yalnızca denetim yapan polisler ve kısıtlamadan muaf çalışanlar görüntülendi. Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı, Mecidiye Caddesi gibi insan yoğunluğunun çok olduğu yerler ıssızlığıyla dikkati çekti.

Boş kalan sokaklar havadan da görüntülendi - SAMSUN

Samsun kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı
Samsun kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı
Samsun kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı
Samsun kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı
Samsun kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı
Samsun kısıtlamaya uydu, sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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