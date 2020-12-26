Samsun kısıtlamada sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun kısıtlamada sessizliğe büründü

26.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:07
Samsun kısıtlamada sessizliğe büründü

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokaklar sessizliğe bürünürken, polis ekipleri de denetimlerini sürdürdü.

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokaklar sessizliğe bürünürken, polis ekipleri de denetimlerini sürdürdü.

Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına Samsun'da da uyulduğu gözlemlendi. Şehrin farklı noktalarına konumlanan polis ekipleri denetimlerine sürdürdü. Sokağa çıkan herkesin tek tek izin belgelerine bakan ekipler, HES kodu denetimi de yaptı.

Şehrin insan ve araç trafiğinin en yoğun olduğu caddeler ise havadan görüntülendi. - SAMSUN

Samsun kısıtlamada sessizliğe büründü
Samsun kısıtlamada sessizliğe büründü
Samsun kısıtlamada sessizliğe büründü
Samsun kısıtlamada sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Furkan Palalı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Vitor Hugo Mustafa Er Ersun Yanal Samet Aybaba Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Ocak Türk Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun kısıtlamada sessizliğe büründü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 15:09:54. #1.15#
title