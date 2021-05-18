Samsun kırmızıdan turuncuya döndü
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Samsun kırmızıdan turuncuya döndü

Samsun kırmızıdan turuncuya döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yaşanan vaka düşüşleriyle birlikte Samsun turuncuya döndü.

Yaşanan vaka düşüşleriyle birlikte Samsun turuncuya döndü. 8-14 Mayıs tablosunda yüz binde 95,57'ye gerileyen oran kenti sevindirdi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Kovid-19'a karşı verilen özverili mücadelenin sonunda şehrimizin rengi bugün kırmızıdan turuncuya döndü. Fedakarlıklarımız boşa gitmedi. Başta cefakar sağlık çalışanlarımız olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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