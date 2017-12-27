Samsun Kırmızı İç Çamaşırına Erkek İlgisi

Samsun'da, vitrinler kırmızı iç çamaşırları ile süslenirken, erkek konseptinin de geniş yer bulması dikkat çekti.



Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı giymenin uğur getirdiğine olan gelenek satışlara da yansıyor. Yeni yıla sayılı günler kalan iç çamaşırı sektöründe yaşanan artış vitrinlerde de kendini gösterdi. Daha çok kadınların büyük ilgi duyduğu kırmızı iç çamaşırında erkeklerin de ilgisinin her geçen gün arttığı dikkat çekti. Vitrinlerde kadın iç çamaşırlarının yanı sıra kırmızı erkek iç çamaşırlarının da yer alması ilginin boyutunu gösterdi. Samsun'da iç giyim mağazası sahibi Nurcan Goncal, erkeklerin de her geçen yıl kırmızı iç çamaşırına olan ilgisinin arttığını ifade etti.



Görüntü Rökümü



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iç çamaşırından detay



Mağazanın içinden ve dışından detay



Röportaj



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Haber-Kamera Hakan ÇELİKBAŞSAMSUN,(DHA)



(Tür: Yurt)