Samsun 'kırmızı çizgi'yi çekti
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Samsun 'kırmızı çizgi'yi çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun 'kırmızı çizgi'yi çekti

SAMSUN (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne vurgu yapmak amacıyla hayata geçirilen 'kırmızı çizgi' uygulaması Samsun'da başladı.

Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

SAMSUN (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne vurgu yapmak amacıyla hayata geçirilen 'kırmızı çizgi' uygulaması Samsun'da başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımıyla tanıttığı yeniliğin Samsun'da ilk uygulaması yapıldı. İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi Devlet Su İşleri (DSİ) binası önünde bulunan yaya geçidinin iki şeridi kırmızıya boyandı. Düzenlenen etkinlikte Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ilk şeritleri çekti.

Yapılan uygulama ile "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" mesajı verilerek sürücülerde farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi. - SAMSUN

Samsun 'kırmızı çizgi'yi çekti
Samsun 'kırmızı çizgi'yi çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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