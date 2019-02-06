Samsun Kimlik Bilgileri Kopyalandı, Hayatı Karardı

Kimlik bilgileri kopyalandı, hayatı karardı

Samsun'da balıkçı Bekir Kılıç'ın (55) kimlik fotokopisiyle adına kurulan şirketle, kredi çekildi, piyasaya 750 bin TL'lik çek kesilidi. Hakkında başlatılan 40 dolayında icra takibi ile hayatı kararan ve 3 kez cezaevine girip çıkmak zorunda kalan Kılıç, 15 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, beraat etti. Kılıç, 15 yıl geçti ama cezasını hala çekiyorum dedi.

Kentte, baba mesleği olan balıkçılık yaparak geçimini sağlayan evli ve 4 çocuk babası Bekir Kılıç, 2004 yılında kimlik bilgilerinin kendisinden habersiz kullanılarak adına İstanbul'da şirket kurulduğu bilgisine ulaştı. Yaptığı araştırmalarda adına haberi olmadan şirket kurulduğu, banka kredisi çekip, piyasaya ise 750 bin TL'lik çek kesildiğini öğrenen Kılıç'ın hayatı karardı. Hakkında 40 dolayında icra takibi başlatılan ve 3 kez cezaevine girip çıkan Kılıç, hukuk mücadelesi başlattı. 15 yılın sonunda adına sahte belgelerle işlem yapıldığı ortaya çıkan Kılıç, hakkındaki davalardan beraat etti.

'NE GÜCÜM NE İMKANIM KALMADI'

Kendisinin haberi olmadan kurulan şirketle, vurgunlar yapıldığını belirten Kılıç, 15 yıldır çile çektiğini ifade etti. Kılıç, Barınakta, geçimini sağlayan bir balıkçıyım. Her vatandaş gibi ben de resmi kurumlarda veya özel kuruluşlarda kimlik fotokopisi vererek işlem yapıyorum. Kimin eline geçtiyse, birileri benim hayatımı bu hale getirdi. Şu ana kadar en az 40 tane davadan beraat kararım vardır. Benim kimlik bilgilerim kullanılarak İstanbul'da yeni bir kimlik düzenlenmiş. Tanımadığım birinin fotoğrafı ve benim kimlik bilgilerim kullanılarak şirketler kurulmuş, krediler çekilmiş, çek alınmış. 2004 yılı içinde 3 aylık dönemde vurgunlar yapılmış. Üzerinden 15 sene geçti fakat cezasını hala ben çekiyorum. O dönemden beri bana gelen tebligatları takip etmek bile mümkün değil. Hele ki geliri dar olan birinin bunları karşılamaya ne gücü ne de imkanı yeter dedi.

'DAVALAR BENİ YIPRATTI'

Bir işlem için gittiği Noter'de olan biteni anladığını kaydeden Kılıç, Notere gittiğimde benim kimliğim sahte olduğunu ve yenisinin çıkarıldığı söylendi. Ben balıkçıyım, başka da bir gelirim yok. Bankalar benim kimlik bilgilerimi kullanan bu kişiye çek vermiş, kredi vermiş, iş yeri açmak için vergi levhası bile alabilmişler. Avukatlara para yetiştiremiyorum. En basit dava için bin lira para gidiyor. Bazen haftada 4-5 dava geliyor adıma. Benim bunların tamamını takip etmeye ne maddi ne de manevi gücüm kalmadı. Eğer gelen borçların hepsini ödemeye kalksak 750 bin TL ödeme yapmam gerekecekti. Bir insana bu kadar eziyet olmaz. Bu davalar beni yıprattı diye konuştu.

Kaynak: DHA