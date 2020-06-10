Samsun Kent Müzesi sanal ortamda ziyaret edilebilecek
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Samsun Kent Müzesi sanal ortamda ziyaret edilebilecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kent Müzesi'ni sanal ortamda ziyarete açtı.

Samsun Kent Müzesi sanal ortamda ziyaret edilebilecek
10.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:36

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kent Müzesi'ni sanal ortamda ziyarete açtı.

Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 16 Mart'ta kapatılan ve 1 Haziran'da yeniden açılan Samsun Kent Müzesi'ni, sanal ortamda halkın ziyaretine açtı.

Vatandaşlar, "samsunkentmuzesi.com" adresi üzerinden müzeyi 360 derece panoramik olarak görüntüleyebiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, gazetecilere, müzenin Avrupa'nın en prestijli 6 müzesinden biri olduğunu söyledi.

Müzede bin farklı eserin sergilendiğini aktaran Akdin, "Milli Mücadele döneminin ilk propaganda afişi olma özelliğini taşıyan Halaskaranı İslam (İslam Kurtarıcıları) afişi ile mübadelenin şahidi 108 yaşındaki gelinlik en dikkat çekici eserler arasında yer alıyor. Sanal turla online olarak anında tüm eserler hakkında bilgilerin ulaşılabildiği müzede modellerle kent ekonomisi için çok önemli olan tütün üretiminin aşamaları da yer alıyor. Müzenin bir bölümünde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişiyle başlayan Kurtuluş Savaşı süreci tüm ayrıntılarına yer veriliyor. Özellikle Avrupa'da yaşayan hemşehrilerimiz müzemize yoğun ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Akdin, müzeyi vatandaşların mekan ve zaman kısıtlaması olmadan dijital ortamda her an ziyaret edilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

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