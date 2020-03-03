: Samsun kazada yaralanan liseli sude naz, yaşam savaşını kaybetti

03.03.2020 18:41 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:44

Kazada yaralanan liseli Sude Naz, yaşam savaşını kaybetti (2)

LİSELİ SUDE NAZ, TOPRAĞA VERİLDİ

Samsun'da öğrenci servisinin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 öğrencinin öldüğü, 10 öğrencinin yaralandığı kazada ağır yaralanan ve yaklaşık 2,5 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Sude Naz Nezor (16) için Çarşamba ilçesine bağlı Dikbıyık Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı. Sude Naz'ın cenazesi ardından İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami'ye getirildi. Sude'nin annesi Gamze Şener kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. İkinci vakti kılınan cenaze namazına genç kızın ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı. Sude Naz, ailesi ve sınıf arkadaşlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'BİZİM ÜNİVERSİTE HAYALLERİMİZ VARDI'

Sude'nin okul arkadaşı Neslişah Şahin 'Sude, çok iyi biriydi ve herkese yardım ederdi. Her zaman iyi düşünürdü, kötü söz bile söylemezdi. İlerde grafik tasarımcı olmak istiyordu. Bizim üniversite hayallerimiz vardı, hep birlikte aynı üniversiteye gidip, aynı evde kalmayı hayal ediyorduk. 76 gün sonra hayat mücadelesini kaybettiö dedi. Sude'nin anneannesi Nurten Sinecek de 'Sude'mi benden aldılar, en ağır cezayı alsınlarö diyerek gözyaşı döktü.

Kaynak: DHA

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