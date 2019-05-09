Samsun Kaymakam: Tüm İmkanlar Seferber Edildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Kaymakam Kurnaz, "16 AFAD, 4 arama-kurtarma köpeği, sahil güvenlik helikopteri, iki drone ekibi arama yapıyor. Köyün aşağısı baraj gölü. Her ihtimale karşı baraj gölünde de tekne ile arama yapıyoruz. 100-150 vatandaş arama kurtarma faaliyetine katılıyor. Vatandaşlara teşekkür ediyorum. Devlet bütün imkanlarıyla burada seferber. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Kaybolan çocuk 1,5 yaşında bir kız çocuğu. İnşallah sağ olarak kurtarmayı ümit ediyoruz. Bütün çabamız bu yöndeö diye konuştu.

Kaynak: DHA