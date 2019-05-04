Samsun Katlı Yaşamın İlk Yerleşkesinde Arkeolojik Kazı Önerisi

Katlı yaşamın ilk yerleşkesinde arkeolojik kazı önerisi

ABD'de yayımlanan makalede, Nuh Tufanı'ndan sonra insanoğlunun yaşamaya başladığı 3 yerden biri olduğu iddia edilen ve daha önce yapılan arkeolojik kazılarda 14 ayrı uygarlığın kullandığı materyaller bulunan Karadeniz'de insanlığın ilk yerleşkesi olarak bilinen Samsun'daki 'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nde yeniden kazı yapılması isteniyor. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Burayı tekrar bir kazı ile buluşturabilirsek dünyanın dikkatini çekebileceğimizi düşünüyoruz dedi.

ABD'de yayımlanan makalede, Nuh Tufanı'ndan sonra insanoğlunun yaşamaya başladığı 3 yerden biri olduğu iddia edilen 'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ni ilgi çekiyor. Fındıcak ve Çınarlı Dereleri'nin suladığı vadi boyunca yükselen kaya kitlelerindeki MÖ. 15.000 ile MÖ. 60.000 yıllarına ait olduğu bilinen büyüklü küçüklü oyuk ve mağaralar, dünyada en eski 8'inci insan mesken yerleşkesi olarak kabul ediliyor. Paleolitik Çağ'da yaşayan Tekkeköy mağara sakinleri, madeni tanımamışsa da tüm aletleri taş, ağaç ve kemikten yapmış, avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmış, taşı yontarak yaptıkları el baltaları, mızrak uçları, kesiciler, kazıyıcılar gibi çeşitli aletleri kullanmış. 1977 yılında sit alanı ilan edilen ve 2013'te ziyaretçilere açılan Tekkeköy Mağaraları'nın yalnızca 96.000 metrekarelik bir kısmı gezilebiliyor. 360 bin metrekarelik bir alana yayılan vadide çalışmalar halen devam ediyor. Daha önce yapılan arkeolojik kazılarda 14 ayrı uygarlığın kullandığı materyaller bulunan Karadeniz'de insanlığın ilk yerleşkesi olarak bilinen Samsun'daki 'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nde yeniden kazı yapılması isteniyor.

'APARTMAN HAYATI BURADA BAŞLAMIŞ'

Bölgenin hem tarih hem de turizm açısından çok önemli bir yer olduğunu söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Bu bölge öyle enteresan özelliklere sahip ki yeryüzünde insanların katlı yaşama geçtiği ilk yer kabul ediliyor. Apartman hayatı dedikleri orada mağaraların kat kat olduğu ilk yaşama geçirilen yer Tekkeköy olarak kabul ediliyor. İnsanlar hep düz yerlerde yaşamışlar, burası ise katlı yaşama geçilen bilinen en eski yerleşim yeri. Mağaraların şekillerinden bunu zaten görüyorsunuz. Apartman hayatı diye tabir ettiğimiz ilk yaşam yeri de burası dedi.

Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ni gün yüzüne çıkarmak istediklerini anlatan Togar, Bu alanı tekrar bir kazı ile buluşturabilirsek dünyanın dikkatini çekebileceğimizi düşünüyoruz. Dünyanın önemli arkeologlarının dikkatini çekeceğimize inanıyoruz ve yeni bir kazı yapılması için de girişimlerimize başladık. O mağaraların ziyaretçilerle daha rahat buluşması için bölgeye ahşap yürüyüş yolları, seyir terasları da yapmak istiyoruz. diye konuştu.

Kaynak: DHA