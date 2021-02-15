Kar yağışı etkili oldu
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Kar yağışı etkili oldu

15.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:49
Kar yağışı etkili oldu

Karlı yolda seyreden araçlar Araç lastiğine zincir takan sürücüler Yolda kalan araçlar Patinaj yapan, kayan araçlar - Sinop Sinop'ta yoğun şekilde yağan kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, çok sayıda araç yolda kaldı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Karlı yolda seyreden araçlar

Araç lastiğine zincir takan sürücüler

Yolda kalan araçlar

Patinaj yapan, kayan araçlar - Sinop

Sinop'ta yoğun şekilde yağan kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, çok sayıda araç yolda kaldı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kış lastiği olmayan araçlar yol kenarına çekildi. Kentte kış lastiği ve zinciri bulunmayan araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmiyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri ise ana arterlerde tuzlama çalışması yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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