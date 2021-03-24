Samsun, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Tokat ve Sinop'ta kar yağışı etkili oldu
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Samsun, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Tokat ve Sinop'ta kar yağışı etkili oldu

24.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:24
Samsun, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Tokat ve Sinop'ta kar yağışı etkili oldu

Samsun, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Tokat ve Sinop'ta kar yağışı etkili oldu.

Samsun, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Tokat ve Sinop'ta kar yağışı etkili oldu.

Yüksek ve iç kesimlerindeki etkili karla Samsun beyaza büründü.

Gürgenyatağı mevkisinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi buldu.

Karayolları karla mücadele ekipleri tarafından Samsun-Ankara kara yolunun Kavak ilçesi kesiminde özelliklede rampalarda karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Kavak ilçe merkezinde 20 santimetre olan kar kalınlığı yükseklerde 40 santimetreye yaklaştı.

Yağış, kent merkezinde ise karla karışık yağmur şeklinde görüldü.

Kastamonu-Ankara kara yolunun Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde de etkili olan kar yağışı, Ilgaz Dağı mevkisinde ara ara ulaşımda aksamalara neden oldu.

Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Çorum'da 97 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop'ta kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle özellikle Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçeleri beyaza büründü.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgelerde kar temizleme çalışması yaptı.

Çorum'da kar yağışı nedeniyle 97 köy yolu ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle il geneli beyaz örtüyle kaplandı.

Hafif yağışın devam ettiği kentte karla mücadele çalışmalarına başlandı.

Karayolları ekipleri, Samsun-Ankara kara yolunu açık tutmaya çalışırken, İl Özel İdaresi de kapalı 97 köy yolunu ulaşıma açmaya çalışıyor.

Çankırı'da gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yol kontrollerini sürdürüyor.

Kentte yüksek kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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