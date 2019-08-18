SAMSUN Karadenizli balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanıyor

18.08.2019 14:35

Karadenizli balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanıyor

Karadeniz'de balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa bir süre kala son hazırlıklarını yapmaya başladı. Ağ ve tekne bakımlarını sürdürüp av yasağının sona ermesi için gün sayan Samsunlu balıkçılar, bu yıl bereketli bir av dönemi umut ediyor. İlkadım Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kemal Malkoç, iyi bir av sezonu geçirmeyi umduklarını söyledi.

Türkiye'de, 15 Nisan'da başlayan denizlerde dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erecek. Karadenizli balıkçılar da, yeni av sezonu için son hazırlıklarını yapmaya başladı. Ağ ve tekne bakımlarını sürdüren ve av yasağının sona ermesi için gün sayan Samsunlu balıkçılar, bu yıl bereketli bir av dönemi umut ediyor.

'YENİ SEZONDAN UMUTLUYUZ'

İlkadım Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kemal Malkoç, balıkçıların yeni sezon için hazırlık yaptığını söyleyerek 'Şuan hazır bir şekilde balıkçı arkadaşlarımız bekliyorlar. Hamsiden bu yıl umutluyuz. İstavritten beklentimiz var. Geçen yıl yine iyi bir sezon geçti. Bu yıl aynı temenni ile av sezonunu bekliyoruz. Hamsiden umudumuz var. Palamut, bu yıl mayıs, haziran aylarının soğuk geçmesi nedeniyle biraz geç başlamasını tahmin ediyoruz. Geçen yıl av miktarı açısından da iyi bir sezon geçirmiştik. Bu boy yasakları ile ilgili bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz. Tüm Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerde ortak bir boy yasağı olmasını bekliyoruz. Türkiye'de ne yasak varsa karşı tarafta da aynı yasak uygulansın istiyoruz. Yasaklarla ilgili düzenleme yapılırsa çok daha güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruzö dedi.

'BALIKÇILIK BACASIZ FABRİKA'

Samsun'da büyüklü küçüklü yaklaşık 400 balıkçı teknesi bulunduğunu da hatırlarlatan Malkoç, 'Balıkçılık çok büyük bir sektör. 50 bin kişiye yakın kişi bu işten ekmek yiyor. Balıkçılık korkunç bir bacasız fabrika. Tutandan nakliyecisinden, lokantacısından müthiş bir iş kapısıö diye konuştu.

Kaynak: DHA