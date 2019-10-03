Samsun karadenizli balıkçılar, havaların soğumasını bekliyor

03.10.2019 15:26

Karadenizli balıkçılar, havaların soğumasını bekliyor

Karadenizli balıkçılar avlanan balık miktarının artması için hava sıcaklıklarının düşmesini bekliyor. Karadeniz'in batısında sınırlı miktarda avlanan istavrit 10 TL, hamsi 7 ile 17 TL, mezgit 15 ile 25 TL, barbun 10 ile 40 TL, palamut ise 20 TL'den satışa sunuluyor.

Denizlerde, 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağının sona ermesinin üzerinden 1 ay geçti. Yeni av sezonunu başlamasıyla birlikte balıkçı tezgahları da dolmaya başladı. Ancak bölgede hava sıcaklıklarının 25-27 derece seviyelerinde devam etmesi deniz suyu sıcaklığının da buna paralelel olarak düşmemesi avlanan balık miktarını da etkiledi. Balıkçılar havaların soğuması ve deniz suyu sıcaklığının düşmesi ile birlikte avlanan balık miktarının da artacağına inanıyor. Av miktarının artmasıyla fiyatların da daha düşeceği belirtildi.

Karadeniz bölgesi için çok önemli olan ve sofralarda sıkça yer alan hamsi ise özellikle Zonguldak ve Sinop çevresinde avlanıyor. Doğu Karadeniz'de bulunan hamsinin küçük olduğu bu nedenle avlanılamadığı ifade edildi. Marmara Denizi'nde avlanan hamsi de Samsun'daki tezgahlarda yer alıyor. Samsun'da istavrit 10 TL, hamsi 7-17 TL, mezgit 15-25 TL, barbun 10-40 TL, palamut 20 TL fiyat aralığında satışa sunuluyor.

'HAVALAR SOĞURSA BALIK BOLLAŞIR'

30 yıldır balıkçılık yapan Yaşar Köse, yeni av sezonunun durgun başladığını belirterek 'Şu an havalar sıcak olduğu için salıktı biraz sıkıntı var ama yine de balıkların hepsinden az da olsa var. Zonguldak hamsisi Samsun'dan çıkan hamsi küçük olduğu için biraz daha büyümesini bekliyoruz. Havalar soğuduğu zaman deniz bir karıştığı zaman fiyatların daha da aşağıya ineceğine inanıyoruz. Deniz suyu şuan sıcak biraz daha havaların soğuması gerekiyor. O zaman bolluk olacak fiyatlar da düşecek. Bu yıl palamut olmadı, bu nedenle hamsinin çok bol olmasını bekliyoruz. Mezgit iyi durumda. Denizin karışması havaların soğuması lazım ki hem insanlarda balık yeme zevki olsun hem de balık bollaşsın. Şuan havalar çok sıcak gidiyor. Sanki Ağustos ayında gibiyizö dedi.

'DENİZ SUYU ÇOK SICAK'

20 yıldır balıkçılık Mustafa Aksu ise 'Bu sene biraz balık kıt gibi görünüyor ama yerli hamsi çıkmaya başladı. Diğer balıklarımızda var. Biraz hava soğuduğu zaman balıklar biraz daha güzelleşecek diye düşünüyoruz. Balık bollaşırsa fiyatlar da düşer vatandaş güzel bir balık yer. Havaların soğumasını bekliyoruz insanlarında canı balık çeker, inşallah balık bollaşacak bizde öyle ümit ediyoruz. Deniz suyu sıcaklığı 21 derece civarında düşmesi lazımö diye konuştu.

Kaynak: DHA