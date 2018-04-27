Samsun Karadeniz'in İlk 'Uluslararası Müzik Festivali'ne İlgi

Samsun'da Canik Belediyesi tarafından düzenlenen ve Karadeaniz Bölgesi'nde ilk olma özelliği taşıyan Uluslararası Müzik Festivali'ne vatandaşlar ilgi gösterdi. Yerli ve yabancı 20 müzik topluluğundan yaklaşık 548 sanatçının katıldığı festivalde müzik ziyafeti yaşandı.

Samsun'da 25-29 Nisan tarihleri arasında Canik Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali, Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Festivalde Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu ile TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korolarının seslendirdiği eserler dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Karadeniz Bölgesi'nin ilk müzik festivali olma özelilği taşıyan etkinlikte piyanist Robert Adamczak tarafından Polonya Piyano Şan Dinletisi, Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi Orkestrası ve Cengiz Özkan konseri ile atandaşlan müziğe doydu.

Müziğin evrensen bir dil olduğunu belirten Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Sadece kendi ilçemizin değil, Türkiye'nin bütün illerinden buraya katılan, aynı zamanda dünyanın 3 ülkesinden de 20 ayrı grubun katıldığı bir festivali gerçekleştiriyoruz. Katılım 548 sanatçımız ile birlikte oluyor. Bu Karadeniz'de ilk, Türkiye'de üçüncüsü olan fakat ülkeler arasında katılım olarak ve çeşitlilik açısından ilki olduğunu ifade ediyorlar. Müzik evrensel bir dildir. Bir mesaj vermek istiyorsanız. Müzik aracıyla dünyanın her yerine ulaştırabilirsiniz. Bizim de kendi Anadolu topraklarından çıkmış olan müziğin ve sanatı dünyaya taşımak hepimizin görevidir. Bu anlamanda burada yapmış olduğumuz festival ile birlikte şehrimizin kültürel dönüşümünün nasıl gerçekleştirdiğini bir kez daha ortaya koyuyoruz dedi.