SAMSUN Karadeniz'de 'rip akıntısı' tehlikesi; Hızı saatte 70 kilometreye ulaşıyor
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SAMSUN Karadeniz'de 'rip akıntısı' tehlikesi; Hızı saatte 70 kilometreye ulaşıyor

Karadeniz'de 'rip akıntısı' tehlikesi; Hızı saatte 70 kilometreye ulaşıyorKARADENİZ'de, halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen ve saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen 'Rip akıntısı' boğulmalara yol açıyor.

04.07.2020 14:06 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:16

Karadeniz'de 'rip akıntısı' tehlikesi; Hızı saatte 70 kilometreye ulaşıyor

KARADENİZ'de, halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen ve saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen 'Rip akıntısı' boğulmalara yol açıyor. Samsun'da, 30 kilometrelik sahil kısmında boğulmalara karşı 85 cankurtaran da görev yapıyor.

Karadeniz'de, halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen ve saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen 'rip akıntısı' boğulmalara neden oluyor. Uzmanlar, her yıl ölümlere neden olan akıntı konusunda denize gireceklere uyarılarda bulunuyor. Samsun'da, 30 kilometrelik sahil kısmında boğulmalara karşı 85 cankurtaran da görev yapıyor. 220 kilometrelik deniz bandına sahip Samsun'da bu yaz döneminde can kurtaranlar yaklaşık 40 boğulma tehlikesi vakasına müdahale etti.

'SIKLIKLA GÖRÜLÜYOR'

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli arama ve kurtarma personeli Yılmaz Bakkaloğlu, rip akıntısının çok tehlikeli olduğu ve boğulmalara neden olduğunu söyleyerek "Karadeniz'de rip akıntısının sıklıkla görülüyor ve her yıl onlarca kişi bu akıntı nedeniyle boğulma tehlikesi geçiriyor. Bu akıntı nedeniyle 1-1,5 metre su seviyesinde deniz tabanında bir anda kumun yarılması sonucu 1 metrelik seviye bir anda 2-3 metreye çıkmaktadır" dedi.

'KIYIYA PARALEL YÜZÜN'

Bakkaloğlu, bozuk havalarda yoğun şekilde karaya gelen dalgaların geriye gitmesi sırasında ani kum kaymaları nedeniyle bu akıntının oluştuğunu söyleyerek "Vatandaşlarımız denizdeyken ayaklarının altından kum kaydığı fark ettikleri anda hemen kıyıya çıkmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz kesinlikle deniz çok dalgalıyken denize girmemeleridir. Rip akıntısına yakalanan kişinin yapması gereken kesinlikle karaya ya da açığa doğru yüzmeyecek. Kıyıya paralel şekilde yüzüp akıntıdan dışarı çıkacak. Soğuk kanlı olunması gerekiyor. En iyi derecede yüzme bilen bir insan bile olsa rip akıntısına yakalandığında panik yaptığında sonu ölümle sonuçlanacak bir durum oluşabilir. Rip akıntısının süresi 1 dakikayı geçmemektedir. Bu noktada bu akıntıya karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını cankurtaranlarımızın uyarılarına uymalarını beklemekteyiz " diye konuştu.

SAMSUN Karadeniz'de 'rip akıntısı' tehlikesi; Hızı saatte 70 kilometreye ulaşıyor

Kaynak: DHA

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