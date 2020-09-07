SAMSUN Karadeniz'de palamut bolluğu yüz güldürüyor
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SAMSUN Karadeniz'de palamut bolluğu yüz güldürüyor

Karadeniz'de palamut bolluğu yüz güldürüyorKARADENİZLİ balıkçıların ağlarını palamut balığı dolduruyor.

07.09.2020 14:51 | Son Güncelleme: 07.09.2020 15:01

Karadeniz'de palamut bolluğu yüz güldürüyor

KARADENİZLİ balıkçıların ağlarını palamut balığı dolduruyor. 400-500 gram palamut tanesi 14 TL'den tezgahlarda yerini alırken, vatandaşların da balığa olan talebi artıyor. Denizlerde av sezonunun başlamasıyla yaşanan bolluk, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Denizlerde yeni av sezonun başlamasıyla birlikte 1 Eylül itibariyle Karadenizli balıkçılar 'Vira bismillah' dedi. Özellikle Karadenizli balıkçıların ağlarını bu sezon palamut balığı doldurdu. Palamutta yaşanan bolluk, balıkçı tezgahlarını da şenlendirdi. Sezonun ilk gününde tanesi 20 TL'den satılan 400-500 gram ağırlığındaki palamudun tane fiyatı 14 liraya düştü. İstavritin kilosu 20, mezgit 20, barbun ise 30 TL'den tezgahlarda yerini aldı. Denizlerde av sezonunun başlamasıyla yaşanan bolluk, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.

'VATANDAŞ BALIĞA DOYACAK'

35 yıldır balıkçılık yapan Yaşar Köse, yeni av sezonunu çok güzel başladığını söyleyerek, Geçen yıla göre bu yıl palamut bol, İstavrit, mezgit, barbunda da bolluk var. Vatandaşlarımızın bu yıl uygun fiyata balık yiyeceğini tahmin ediyorum. Geçen sezon palamut hiç yoktu bu yıl çok iyi başladı. Hamsi bile çıkmaya başladı. Palamutun tanesi 400-500 gram geliyor tanesini 14 liradan satılıyor. Havalar soğumaya başlarsa tanesi 8-10 TL'ye kadar düşebilir. Önceki yıllara göre beklentimiz çok yüksek. Bu sene miletimiz balığa dolacak ucuz bir şekilde balık yiyecek inşallan. Son 10 yıldan bu yana en güzel sezon başlangıcını yaşıyoruz şu anda. Bu yıl balıkçının yüzü gülecek dedi.

'PALAMUTTA BOLLUK VAR'

Doğukan Yılmaz, bu av sezonunda bolluk yaşandığını belirterek, Denizimizde göstergeler çok iyi. Vatandaşlarımızın balığa talebi çok fazla. İnsanlar balığı özlemişler. Denizde bereket var. Özellikle palamut. istavrit, çinekop, barbun çok fazla geliyor. Bizde balıkçılar olarak çok memnunuz. hamside kendini göstermeye başladı. yüzümüz gülüyor. Son iki yıl üzerine bu yıl daha bol ve bereketli bir sezon. Çok iyi başladığını net söyleyebiliriz. Geçen yıl palamutun tanesi 30 TL satılıyordu bu yıl fiyat yarı yarıya düştü. Daha da fiyatının düşeceğini tahmin ediyoruz. Şu an palamudun tane fiyatı gramına göre 10-15 TL arasında değişiyor diye konuştu.

SAMSUN Karadeniz'de palamut bolluğu yüz güldürüyor

Kaynak: DHA

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