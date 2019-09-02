Samsun karadeniz'de istavrit, mezgit ve barbun bereketi

02.09.2019 13:19

Karadeniz'de istavrit, mezgit ve barbun bereketi

Karadeniz'de balıkçılar, denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte yeni av sezonuna başladı. Balıkçı tezgahlarını, istavrit, mezgit ve barbun balıkları doldurdu.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu ile ağlarını doldurdu. Samsun'da balıkçı tezgahları ise sezonun ilk balıkları olan iskavrit, mezgit ve barbunla doldu. Balık satışlarını iyi olduğu belirtilirken, istavrit 7, Barbun 10, mezgit ise 15 TL'den satışa sunuldu. Balıkçı Recep Erdoğan, yeni av sezonunu iyi başladığını belirterek Teknelerimiz denize açıldı ve ağlarımız balıklarla dolmaya başladı. Bu yıl palamut az olur diye bekliyoruz ancak tutulan ince balıklar yerine dolduracak gibi. İstavrit, mezgit ve barbun bol miktarda tutuldu. Tezgahlarımız yeniden şenhlendi. İnşallah hamsinin de bu yıl bol olmasını bekliyoruz. Balık bol olsun vatandaşlarımızda ucuza balık yesin istiyoruz. Yeni sezondan amitliyiz dedi.

Nedim Abdik ise Karadenizliler için balığın çok önemli olduğunu söyleyerek Yeni av sezonu başladığı için mutluyuz. karadeniz'de her evde sıkça balık yenir. Sezon başladı taze balıklarda tezgahlarda yerini almış. Bende mezgit aldım. Bu yıl balık bol olacak diye bir beklenti var. İnşallah bol olur. Bolca balık tüketiriz diye konuştu.

Kaynak: DHA