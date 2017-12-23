Samsun Karadeniz'de 'Hamsi'nin Az Olması 'Mezgit' Tüketimini Yükseltti

Karadeniz'de 'Hamsi'nin az olması 'Mezgit' tüketimini yükseltti



SAMSUN'da balık sezonunu değerlendiren balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının istenilen dereceye düşmemesi ve hamsinin az olmasından vatandaşların mezgite yöneldiğini söyledi. Balıkçı Emrah Cenikli, Hamsiye alternatif olarak vatandaşımız Karadenize özgü mezgit balığımız var. Mezgit şuan başı çekiyor. Kilosu15 ile 30 lira arasında değişiyor dedi.



Samsun'da ve Karadeniz açıklarında yaşanan balık sezonunu değerlendiren balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının istenilen dereceye düşmemesi ve avlanan hamsinin az olmasından vatandaşların hamsiye alternatif olarak mezgit balığı tükettiği söyledi. Vatandaşların hamsiye alternatif olarak Karadenize özgü mezgit tükettiğini söyleyen 34 yaşındaki balıkçı Emrah Cenikli, Karadeniz kıyılarında hamside bir gidiş söz konusu oldu. Bu kesin bir gidiş değildir. En kısa zamanda bekliyoruz. Çok fazla sürmeyecektir. Seyrekte olsa avlanmakta. Çok sürekli şekilde çıkmasa da dönem dönem yine geliyor. Hamsinin azalma durumuyla birlikte vatandaşın Barbun, Mezgit, Çinekop ve Çupra'ya yöneldi. Hamsiye alternatif olarak vatandaşımız Karadenize özgü Mezgit balığımız var. Mezgit şuan başı çekiyor. Sarıkanat dönem dönem var. Fiyatlar gün gün değişiyor. Hamsinin kilosu şuan da 17 lira, mezgit 15 ile 30 lira arasında, barbunlar 12 ile 28 lira arasında, her gıdada olduğu gibi kademe kademe ve boy boy fiyatlar değişiyor. Palamut ise 7 ile 15 lira arasında alıcı buluyor dedi.



Evde hamsi yemek için niyetlendiğini ancak kısmetine mezgit ve barbun çıktığını söyleyen Murat Atael, ben hamsi almaya geldim. Hamsi'nin fiyatı biraz yüksek. O yüzden barbun ve mezgitten alıyorum. Temizlenmesini bekliyorum. Bana makul gelen o oldu. Akşam yeşil salatayla barbun ve mezgit ikisi birden yapılacak karışık ortaya diye konuştu.