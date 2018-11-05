Samsun Karadeniz'de Geleceğin Golf Sporcuları Yetişiyor

Karadeniz'de geleceğin golf sporcuları yetişiyor

SAMSUN'da, deniz dolgusu yapılarak kurulan ve bu alanda dünyada tek olma özelliği taşıyan 18 çukurlu golf sahasında 7-17 yaş grubundaki 70 öğrenci golf sporunu öğreniyor.

Samsun'da, 2016 yılında deniz doldurularak oluşturulan alana yapılması ile dünyada tek olma özelliği taşıyan Samsun Golf Kulübü Sahası, bu yıl 9 çukurdan 18 çukura çıkarıldı. Uluslararası standartlara kavuşturulan 650 dönüm üzerindeki Karadeniz'in tek golf sahası, profesyonel ve amatör sporculara hizmet veriyor. 3 yapay gölet bulunan sahada, çocuklara golf eğitimi veriliyor. Yapılan yetenek değerlendirme testleri sonucunda kabul edilen 70 çocuk burada golf sporunu öğreniyor. 7-17 yaş aralığındaki çocuklara verilen eğitimle geleceğin golf sporcuları yetiştiriliyor. Yazın haftanını 5 günü kışın ise 2 günü antrenman yapan çocuklar düzenlenen müsabakalara da katılmaya başladı. Samsun Golf Kulübü'nde görevli golf antrenörü Çağatay Ural, kentte bulunan golf sahasının Karadeniz bölgesinde tek olma özelliğini taşıdığını belirterek, Türkiye'de bu spor zengin sporu olarak biliniyor. Halk bazen 'Acaba pahalımıdır, yapabilir miyiz' diye yaklaşıyor. Ancak burası halka açık bir spor kulübü. Bizim düşüncemiz halk bu sporu tanısın ve daha çok golf oynayan kişi olsun. Bölge halkı bu spor ile yeni tanıştı. Buna rağmen çok güzel bir ilgi var. Yetenekli olan bu çocuklarımızı golf sporunda eğitip başarılı sporcular olmaları için çalışıyoruz. Çocukların hepsi çok yetenekli. Amacımız, eğitim alan 70 öğrencimiz arasından şampiyon sporcular çıkarmak dedi.

SAMSUN GOLF SAHASI

Samsun'da 2016 yılında yapılan golf sahası, dünyada ilk ve tek olan deniz doldurularak yapılan golf sahası olma özelliği taşıyor. Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetim yatırımıyla faaliyete geçirilen Samsun Golf Kulübü Sahası, Türkiye standartlarının üzerindeki alt yapısıyla ilgi görüyor. Atakum sahilinde 600 dönüm açık alan üzerinde kurulu,18 çukurlu tesis, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapabilecek seviyeye çıkarıldı. 6 bin 200 metre ve 72 vuruşluk saha olarak hizmet verecek olan golf sahası ile zengin iş adamlarının ve spor turizminin şehre çekilmesi amaçlanıyor.