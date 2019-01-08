Samsun Karadeniz'de Batan Geminin Mürettebatı 5 Dakikada Suya Gömüldü

Karadeniz'de batan geminin mürettebatı 5 dakikada suya gömüldü (3)

7 MÜRETTEBATIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Samsun'a gelen Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli konsolos Borys Yasynskyi ile Panama'nın İstanbul Başkonsolosu Andres Gregorio Nunez, dün Karadeniz'de batan 'Volgo Balt 214' adlı geminin sağ kurtarılan 7 mürettebatını bulundukları özel hastanede ziyaret etti. Yasynskyi ile Nunez, mürettebatın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrasında konuşan Yasynskyi, arama- kurtarma ve sağlık hizmetlerini yürüten ekiplere teşekkür ederek Kurtarma operasyonu çok profesyonelce oldu. Olumsuz hava durumuna rağmen başarılı bir çalışma yürütüldü. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Profesyonel çalıştılar. Kendi hayatlarını riske attılar. Bir sürü kişinin hayatını kurtardılar. Büyükelçimiz adına çok teşekkür ediyoruz dedi.

Ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan Nunez ise gemi mürettebatı arasında Panama vatandaşı bulunmadığını ama geminin Panama bayraklı olması nedeniyle gereken bütün çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Öte yandan mürettebatın sağlık durumu ile ilgili bilgi veren özel hastanenin başhekimi Murat Küsdül, Dün Çarşamba açıklarında yaşanan gemi kazası sonucu hastanemize ilk etapta iki tane daha sonra da gece saat 22.00'da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sevk edilerek 5 hasta daha ulaşmış oldu. Toplamda birisi kadın olmak üzere 7 hastamız mevcut şu anda hastanemizde . Hastalarımızın birinde diz ekleminde zedelenme, bir tanesinde de ayak parmağında kırık mevcut, kırık ele alınmış durumda. Hastalar uzun süre deniz suyunda ve soğukta kalmaları neticesinde hipotermik halde hastaneye ulaşmışlardı. Şu anda genel durumları iyi, akciğerlerinde tuzlu su yutmaya bağlı bir takım küçük değişiklikler mevcut bunları radyolojik tetkiklerle izlemeye devam ediyoruz. Muhtemelen iki gün içerisinde hastalarımız tedavi edilmiş olarak konsolosluk yetkililerine teslim edilecek. Burada hastalar aileleriyle de görüştürülmüş olup şu anda hayati tehlikesi bulunmamaktadır diye konuştu.

Kaynak: DHA