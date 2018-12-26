Samsun Karadeniz'de, 1413 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Karadeniz'de, 1413 köy yolu ulaşıma kapandı

Karadeniz Bölgesi'nde, etkili olan kar yağışı nedeniyle 1413 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Çorum'da 520, Amasya'da 298, Ordu'da 371, Giresun'da 90, Gümüşhane'de 46, Bayburt'ta 49, Trabzon'da 20, Rize'de 17 ve Samsun'da ise 2 köy ve mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara karayolunda ise ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri kardan kapalı köy ve mahalle yolarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Kar yağışı nedeniyle Çorum ve Amasya'da il genelinde, Samsun'da 5, Ordu'da 14 ve Trabzon'da 2 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

SAMSUN'DA KAR EĞLENCESİ

Samsun'da vatandaşlar yağan karı eğlenceye dönüştürdü. Kavak ilçesinde Hakan Güner, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı. Kardan dolayı evlerine giden patika yolları kapanan vatandaşlar küreklerle yol açtı. Kartopu oynayan çocuklarda keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: DHA