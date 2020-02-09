: Samsun kar yağışıyla beyaza büründü

09.02.2020 16:59 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:00

Samsun ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Dün gece başlayan kar, kenti beyaza bürüdü.

Uzun bir aranın ardından karın yağdığı şehirde sürücüler zor anlar yaşarken, hafta sonunu fırsat bilen çocuklar ve bazı vatandaşlar karın tadını çıkardı.

Kartopu oynayan çocuklar, kardan adam yaparak ve kayarak eğlendi. Karla ayrı bir güzelliğe bürünen Bandırma Vapuru, Kurtuluş Yolu ve Atatürk Anıtı önünde kent sakinleri fotoğraf çektirdi.

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yürüttü, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkili olan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA

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