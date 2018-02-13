Samsun Kanser Hastası İçin Saçını Bağışladı

Kanser hastası için saçını bağışladı

Kanser hastalarına destek olmak için başlatılan 'Saçım saçın olsun' kampanyasına Samsun'da bir ortaokul öğrencisi 10 yıldır uzattığı saçlarını kestirerek destek oldu.

Kanser Savaşçıları Derneği tarafından başlatılan ve kanser hastalarının, tanı ve tedavi sırasında yaşadıkları psikolojik tahribatı azaltmayı hedeflenen Saçım saçın olsun' kampanyasına İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki İklim Kılıç, 10 yıldır uzattığı saçlarını kestirerek katıldı. Kılıç, saçlarını Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Vakfı'ndaki (LÖSAM) lösemi hastası 13 yaşındaki Melek Özdin'e hediye etti. Sınıf arkadaşları ile birlikte LÖSAM Derneğine gelerek buradaki lösemili hastaları ziyaret eden İklim Kılıç, 10 yıldır uzattığı ve 2 sene önce kestirdiği saçlarını, lösemi tedavisi gören 13 yaşındaki Melek Özdin'e hediye ederek, herkesin böyle bir şey yapması gerektiğini söyledi. Kılıç, " Türkiye geneli başlatılan 'Saçım saçın olsun' kampanyasından etkilendim. 10 yıldır uzattığım saçlarımı 2 sene önce kestirerek Melek arkadaşıma hediye ettim. Herkes böyle bir şey yapmalı çünkü çok mutluluk verici bir şey" dedi. Minik öğrencilere lösemili hastalar hakkında bilgi veren Samsun LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Sosyal İşler Başkanı Sema Danışmaz, hediye edilen saçtan duygulandığını dile getirdi.

Öğrenciler daha sonra lösemi hastalara şiirlerini okudular.