Samsun Kanola Tarlasına Selfie Akını

Kanola tarlasına selfie akını

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan kanola tarlası sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafları ile birlikte ilgi odağı oldu. Fotoğrafları gören çok sayıda kişi araçlarıyla birlikte tarlaya gelip fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor.

Türkiye'nin ham yağ açığının giderilmesine sağlayacağı katkı nedeniyle ekimi özendirilen ve ayçiçeğine alternatif olarak ekilen bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanolalar çiçek açtı. 19 Mayıs ilçesinde, Samsun-Sinop karayolu kenarında bulunan kanola tarlası sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafları ile birlikte ilgi odağı oldu. Fotoğrafları gören çok sayıda kişi araçlarıyla birlikte sarı renge boyanan tarlalara gelip fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor. Özellikle evlenen veya nişanlanan çiftler de fotoğraf çekimi için kanola tarlalarını tercih ediyor. Sosyal medyada ünü hızla yayılan kanola tarlası fotoğraf çektirmek için gelenlerin akınına uğruyor.

Ailesi ile birlikte fotoğraf çektirmek için kent merkezinden kanola tarlasına gelen Emin Ökten, 'Eşim ve çocuklarımızla birlikte gezmek için yola çıktık ve bu tarlayı duyduğumuz için görmek ve fotoğraf çekinmek için geldik. Anı ölümsüzleştirmek için buradayız. Sapsarı bir tarla gökyüzü masmavi gerçekten çok güzel bir görüntü var. Bizim gibi birçok kişinin daha buraya fotoğraf çektirmek için geldiğini gördükö dedi.

Murat Mirza Özdemir de "Çok güzel bir görüntü var. Sarı bir tarla çok güzel görünüyor. Bol bol fotoğraf çekindik. Herkese gelmelerini tavsiye ediyorumö diye konuştu.

Türkiye'de bitkisel yağ üretilen kanola, yağlı tohumlu bitkiler olan ayçiçeği, soya, pamuk ve yer fıstığı arasında üretim açısından üçüncü sırada yer alıyor. Dünyada ise yıllık üretiminin yaklaşık 22 milyon ton olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA