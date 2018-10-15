Samsun Kamyonet Baraj Gölüne Uçtu: 1 Ölü

Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki kamyonet baraj gölüne uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay Ayvacık ilçesi Gıdışali Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Çarşamba istikametinden Ayvacık istikametine seyir halinde olan Turan Sarıoğlu (50) idaresindeki 55 AF 434 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu baraj gölüne yuvarlandı. Suya gömülen kamyonet olay yerine gelen çağırılan jandarma ve itfaiyenin çalışması sonucu dalgıçlar tarafından yeri belirlenip çıkarıldı. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.