Samsun kadınının el emeği Çarşı 1919 yine dopdolu

21.09.2019 15:56

Samsun'da farklı ilçelerden gelen ve çoğunluğu ev hanımı kadınların el emekleriyle hazırlanarak dün açılışı gerçekleştirilen Çarşı 1919 sergisinin ikinci gününde, Samsun halkı ürünlere ilk gün olduğu büyük ilgi gösterirken, sergi gönülleri zaman zaman oluşan hava muhalefeti nedeniyle zor anlar da yaşadı.



İlkadım ilçesi Kurtuluş Yolu üzerinde kurulan sergide; giyimden sanata, süs eşyasından gıdaya kadar birçok ürün yerini almakta. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte birçok ilçe belediyesinin destek olduğu sergi, açılış amacı olan kadına yönelik farkındalık oluşturması özelliğiyle de dikkat çekiyor.



Ladik ilçesinden gelen ve yöresel tatları sergide sunan Ebru Yüksel, serginin kadın emeğinin ortaya çıkışına ve kadının toplumdaki farkındalığına dikkat çekmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemizde gıda olsun, el emekleri olsun, kurslarda olsun çok güzel ürünler ortaya çıkaran arkadaşlarımız var. Bu şekilde bu çalışmalar desteklenmeli. Bizim için çok güzel bir avantaj. Hem birbirimizi tanıyoruz hem ürünlerimizi satıyoruz, bilmediklerimizi öğreniyoruz. Kadın her konuda üreten; yani evde de üreten işte de üreten sosyal toplumda da, ama maddi kazancı olduğunda çok farklı her şey. Ülkemizde kadının değeri çok fazla yok. En azından yaptıklarının beğenilmesi, satılması kendini daha da güzel hissettiriyor" dedi.



"Kadınlara verilen imkanlar bizi mutlu ediyor"



Sergide pek çok kadının emeği olduğunu ifade eden Yüksel, kendi sergileriyle ilgili olarak, "Kısa bir dönemde hazırlandı. Dönemsel yiyecekler var. Erişteler, mantılar ya da dal turşusu yeni çıktı. Her dönemde bulamayabiliyorsunuz. Hepsi doğal ortamından yetişiyor. Kendi dağımızdan topluyoruz biz, doğal olarak yapılıyor, hiçbir fabrikasyon ya da kimyasal bir şey yok. En azından ilçemizin doğal güzelliklerini gösterelim istedik. Güzel bir çalışma oldu, satış da yaptık, yapıyoruz. Paradan ziyade tanınmak burada olmak hepsinden çok daha güzel" diye konuştu.



Canik Halk Eğitim Merkezinden Mürvet Keçe ise kurslarındaki öğrencilerin öğrendiklerini Çarşı 1919'da sergilediklerini ifade etti. Keçe, "Sergi Samsun'da kadına, el emeğine destek amaçlı kurulmuş bir çarşı. Böyle kadınlara imkan verilmesinden dolayı memnunuz. Özellikle evde üreten kadınlara böyle bir imkan sunulmuş olması bizi mutlu ediyor. Daha da çok yapılmalı daha çok evde emek veren kadınlara destek olunmalı. Kadının el emeğine destek olunması bizim için önemli" şeklinde bir açıklama yaptı. - SAMSUN

Kaynak: İHA