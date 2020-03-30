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Devlet Hastanesi, Acil Servis, Güncel

SAMSUN Kadın doktorun darp edilmesi kamerada

Kadın doktorun darp edilmesi kameradaSAMSUN'da, devlet hastanesi acil servisinde görevli doktor Z.K.'yi (26) darbettiği iddiasıyla tutuklanan Gamze Kanık'ın (19), o anlarına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

30.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:44
SAMSUN Kadın doktorun darp edilmesi kamerada

Kadın doktorun darp edilmesi kamerada

SAMSUN'da, devlet hastanesi acil servisinde görevli doktor Z.K.'yi (26) darbettiği iddiasıyla tutuklanan Gamze Kanık'ın (19), o anlarına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Tüm sağlık personelinin koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadele sürerken, İlkadım ilçesindeki Gazi Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi'nde görevli doktor Z.K., 23 Mart'ta şiddet mağduru oldu. İddiya göre, eli kapıya sıkışan Deniz A., yanına kuzeni Gamze Kanık'ı alıp, hastaneye geldi. Hasta kabulde görevli sekreter, kuzenlere koronavirüs tedbirleri nedeniyle 'Burada sadece hasta kalsın' uyarısında bulundu.

'SEN NE BİÇİM DOKTORSUN?'

Dışarı çıkmayı kabul etmeyen kuzenler, pratisyen hekim Z.K.'nin yanına gitti. Doktorun eline dokunduğu Deniz A., "Canımı acıttın, sen ne biçim doktorsun?" diyerek, bağırmaya başladı. İkili doktoru muayene masası ve duvar arasına sıkıştırdı. Gamze Kanık, doktorun kafasına vurmaya başladı. Yaşanan arbede sonrası doktor Z.K., beyaz kod vererek, polis çağırdı.

Hastaneye gelen İlyasköy Polis Merkezi ekipleri, Gamze Kanık ve Deniz A.'yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kuzenlerden Gamze Kanık tutuklandı, Deniz A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Gamze Kanık'ın hastanede doktoru darp ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kanık'ın doktora saldırması ile görevliler ve acil servis doktorlarının araya girmesi yer alıyor.

SAMSUN Kadın doktorun darp edilmesi kamerada

Kaynak: DHA

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SAMSUN Kadın doktorun darp edilmesi kamerada

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