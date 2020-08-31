SAMSUN Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada
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SAMSUN Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada

Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kameradaSAMSUN'da jandarma ekiplerince Bafra ilçesinde 2 eve yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 10 kilo 180 gram esrar 135 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

31.08.2020 23:54 | Son Güncelleme: 31.08.2020 23:59

Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada

SAMSUN'da jandarma ekiplerince Bafra ilçesinde 2 eve yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 10 kilo 180 gram esrar 135 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.. Operasyon görüntüleri ise jandarma ekiplerinin kullandığı drone ile anbean kaydedildi.

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışma sonrasında Bafra ilçesinde bulunan 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan arama da 10 kilo 180 gram kubar esrar, 135 kök kenevir bitkisi, 1 otomatik makineli tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ele geçirilerek 3 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonu ise jandarma ekiplerinin kullandığı drone ile anbean kaydedildi.

SAMSUN Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada

Kaynak: DHA

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