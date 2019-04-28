Samsun İyi Parti İlçe Başkanı, Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

İyi Parti Kavak İlçe Başkanı Dursun Sercan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi, Körfez Mahallesi, Hürriyet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin bulunduğu apartmanın girişinde aniden fenalaşan İYİ Parti Kavak İlçe Başkanı Dursun Sercan, giriş kapısının önünde yere yığıldı. Sercan'ı yerde baygın halde gören apartman görevlisi hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Sercan, ambulans ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Sercan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sercan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan haberi alan İYİ Parti il teşkilatı üyeleri de hastaneye geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA