Samsun İtfaiyesi'nin 'Balık Adamları'

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek için eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek için eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan 'Samsun İtfaiye Eğitim Merkezi' (SABİTEM), İtfaiye Dairesi Başkanlığı görev alanına giren konularda personelinin müdahale kapasitesini artıracak hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Atakum ilçesi Olimpik Havuzunda Bölge Grup Amirliklerinin mevcut çalışanları arasından belirlenen 30 kişilik personele dalgıç eğitimi verildi. Teorik eğitimleri tamamlanmış ekibin pratik eğitimleri ise devam ediyor. Eğitim sonunda başarılı olup 1 yıldız dalgıçlık belgesini alan personelin 2 yıldız dalgıçlık belgesini de alması ve bu anlamdaki müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Samsun İtfaiye 7/24 göreve hazır

Vatandaşların uyarı levhalarına dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek boğulma vakalarına karşı uyaran Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Özellikle yaz aylarında, balık avlamak, piknik yapmak, gezmek gibi amaçlarla gidilen baraj, nehir, göl, gölet, sulama kanalı gibi yerlerde, vatandaşlarımız suya girebiliyor. Bu alanlarda vatandaşlarımızın uyarı levhalarına, ikazlara dikkat etmesi hayati önem taşıyor. Samsun İtfaiye Teşkilatı olarak boğulma ve su altı arama kurtarma vakalarına anında müdahale ediyoruz. Bu kapsamda personelimizi sürekli eğitimden geçirerek her an göreve hazır halde tutuyoruz. İtfaiyemize bağlı tüm kahraman personelimiz ve ekiplerimizle bizler göreve 7/24 hazırız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı