Samsun itfaiyesi 3 bin 935 olaya müdahale etti

26.09.2019 15:03

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "İtfaiyemiz 2019 yılı 1 Eylül tarihi itibarıyla 3 bin 935 itfaiye olayına müdahale etti. Bunlardan bin 223 adeti yangın, bin 348 adeti can kurtarma, 177 adeti trafik kazasına müdahale, 87 adedi su tahliyesi" dedi.



Zengin, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan "İtfaiye Haftası" nedeniyle yaptığı açıklamada, İtfaiye Daire Başkanlığının günün 24 saatinde hangi şartlarda olursa olsun sürekli halka hizmet etmeyi esas kabul ettiğini söyledi. Samsun itfaiyesinin yasalarla da kendisine verilen, yangınlara müdahale, her türlü kurtarma (özellikle trafik kazalarına müdahale, asansör, kuyu), suda arama kurtarma, sel baskınlarına müdahale, doğal afetlerde kurtarma faaliyetlerine katılma gibi görevlerini yerine getirdiğini ifade etti.



"1 Eylül'e kadar 3 bin 935 olaya müdahale edildi"



İtfaiye teşkilatının bu yıl içerisinde 1 Eylül itibariyle gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi veren Zengin, "İtfaiyemiz 2019 yılı 1 Eylül tarihi itibarıyla 3 bin 935 itfaiye olayına müdahale etti. Bunlardan bin 223 adeti yangın, bin 348 adeti can kurtarma, 177 adeti trafik kazasına müdahale, 87 adedi su tahliyesi. Ayrıca 141 adet asılsız veya yangın zannı ihbarı yapılırken 746 adet güvenlik ve tedbir amaçlı görevlere gidildi. İtfaiye bünyemizdeki cankurtaranlarımız ise 213 boğulma vakası olayına müdahale etti" diye konuştu.



"Proje, iskan ve iş yeri kontrol"



Kent genelinde en çok yangın vakasının 268 adet ile İlkadım ilçesi, en az yangın vakasının ise 7 adet ile Yakakent ilçesi olduğunu belirten Zengin, "İtfaiye olaylarının tamamında 1 Eylül 2019 tarihine kadar 23 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 354 vatandaşımız ise yaralandı. İtfaiye olaylarına müdahalenin yanı sıra itfaiyemiz yangın öncesi önlemleri aldırmayı da sürdürmekte. İtfaiyemiz 2019 yılı 1 Eylül tarihi itibarıyla bin 896 adet önlem aldırmaya yönelik evrak düzenledi. Bunların 455 adeti proje kontrol, 514 adeti iskan kontrol, 927 adet ise iş yeri kontrol olarak gerçekleşti" şeklinde konuştu.



"Resmi kurumlar ve okullarda eğitim"



İtfaiyenin bir diğer görevinin ise eğitim faaliyetleri olduğunu aktaran Zengin, şu bilgileri verdi:



"Gerek hizmet içi eğitimler gerekse yangın güvenlik eğitimleri ve halkı bilinçlendirme eğitimleri devam etmekte. İtfaiyemize yapılan yazılı talepler doğrultusunda, 1 Eylül itibarıyla 88 adet özel ve resmi kurum ve kuruluşlardaki 8 bin 790 kişi ile 112 adet özel ve resmi okullardaki 31 bin 369 öğrenciye yönelik bilinçlendirme amaçlı yangın güvenlik eğitimi ve tatbikat yapıldı." - SAMSUN

Kaynak: İHA