Samsun-İstanbul uçağı acil iniş yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Samsun-İstanbul uçağı acil iniş yaptı

17.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:02
Samsun-İstanbul uçağı acil iniş yaptı

Pegasus Havayolları'nın Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini gerçekleştiren tarifeli uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Pegasus Havayolları'nın Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini gerçekleştiren tarifeli uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Pegasus Havayolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelmek üzere Samsun'dan havalanan PC2797 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı, kentte etkili olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen'e iniş gerçekleştiremedi. Bunun üzerine uçak İstanbul Havalimanına divert (yönelme) etti.

Saat 08.45'te meydana sorunsuz iniş yapan uçak, yakıt ikmali yaptıktan sonra saat 10.45'te planlanan meydan olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere yeniden havalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Murat Kurum Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert İrem Derici Oğuzhan Koç Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Metin Oktay Gökhan Gönül Emre Taşdemir Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun-İstanbul uçağı acil iniş yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 11:02:40. #1.15#
title