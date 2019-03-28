Samsun İntihara Kalkışan İkizini Kurtarmak İsterken Boğuldu

Samsun'da denize atlayarak intihara kalkışan bedensel engelli Murat Ü., ile onu kurtarmak için peşinden atlayan ikiz kardeşi Yunus Ü., polis dalgıç ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda, Yunus Ü. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, Murat Ü.'nün tedavisi sürüyor.

Olay, saat 18: 00 sıralarında Atakum ilçesi Halk İskelesi'nde meydana geldi. Yunus Ü., bedensel engelli ikiz kardeşi Murat Ü.'den haber alamayınca polise başvurdu. Bu sırada Murat Ü., kardeşini arayarak canına kıyacağını söyledi. Yunus Ü.'de Halk İskelesi'nde olduğunu öğrendiği kardeşi Murat Ü.'nün yanına gitti. İddiaya göre, kardeşinin denize atladığı gören Yunus Ü.'de peşinden suya atladı. İkiz kardeşler suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adam ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis dalgıçlar, boğulmak üzere olan ikiz kardeşleri sudan çıkardı. Bilinçleri kapalı olan ikiz kardeşler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kalbi duran Murat Ü., yapılan müdahale ile hayata döndürülürken, Yunus Ü. ise kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA