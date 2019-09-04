Samsun intihar eden fatma ve bebeği aybüke için duygusal paylaşım

04.09.2019 18:07

İntihar eden Fatma ve bebeği Aybüke için duygusal paylaşım

SAMSUN'da, Fatma B.'nin (27) iple tavana asılı, 1 aylık bebeği Aybüke'nin de beşiğinde ölü halde bulunmasındaki sır perdesi aralanmaya başlandı. İlk bulgulara göre, bebeğin, kendi kusmuğu ya da annesinin emzirdiği sırada solunum yetersizliğinden nefessiz kalıp yaşamını yitirmiş olabileceği, bunun üzerine de bunalıma giren annenin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Hem eşini hem bebeğini kaybeden Tarık B.?nin sosyal medya hesabından yaptığı, Ah be karım can parçam Fatma'm ay yüzlüm. Kızım Aybüke'm, ne yaptınız böyle, ben nasıl taşıyayım bu yükü paylaşımı ise yürek burktu.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre işten eve dönen Tarık B., yatak odasında eşi Fatma B.?yi iple tavana asılı halde, 1 aylık bebekleri Aybüke'yi de beşiğinde hareketsiz yatarken buldu. Çocuğunun ve eşinin nefes almadığını fark eden Tarık B., durumu 112 Acil Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek, yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, Fatma B.ve Aybüke'nin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından anne ile bebeğinin cansız bedenleri, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

BEBEK NEFESSİZ KALMIŞ

Olayla ilgili soruşturma çok yönü sürdürülürken, otopsideki ilk bulgulara göre, bebek, kendi kusmuğundan ya da annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalıp, solunum yetersizliğinden hayatını kaybetti. Bebeğinin öldüğünü gören annenin de iple kendini asarak, yaşamına son verdiği üzerinde durulduğu belirtildi.

BABANIN PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Öte yandan hem eşini hem de bebeğini kaybeden Tarık B.?nin, sosyal medyadan yaptığı paylaşım yürek burktu. Acılı baba, eşiyle çekildiği fotoğrafı Ah be karım can parçam Fatma'm, ay yüzlüm. Kızım Aybüke'm, ne yaptınız böyle, ben nasıl taşıyayım bu yükü. Rabbim, giderken öte dünyaya çektiğiniz acıya karşı, ana- kız güle oynaya, koşarak, cennetiyle karşılasın siziö notuyla paylaştı.

AYNI TABUTTAKİ ANNE VE KIZINA HÜZÜNLÜ UĞURLAMA

Fatma B. ile beşiğinde ölü bulunan 1 aylık bebeği Aybüke B. için bugün kentte cenaze töreni düzenlendi. Anne ve kızının aynı tabuta konulan cenazeleri Türkiş Camii'ne getirirken, eşini ve kızını kaybeden Tarık B., gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti. Anne ve kızın cenazeleri, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verileceği Zonguldak'a gönderilldi.

Kaynak: DHA