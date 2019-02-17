Samsun İnce Samsun'da Cigoş Oynadı

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde partisinin belediye başkan adayı Tansu Çıkış'a destek vermek için düzenlenen programa katıldı. Tekkeköy Düğün Salonu önünde toplanana partililere hitaben konuşma yapan İnce, 2002'de ilk seçimle geldiğinde manevi kalkınmamız eksik diyordu. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana bu kadar depresyon bu kadar intihar, bu kadar tecavüz, bu kadar iflas bu kadar hırsızlık, bu kadar uyuşturucu hiç bir dönemde olmadı biliyor musunuz Merhamet kalmadı. İbadet tören oldu. Artık törenle ibadet yapılıyor. Vicdanlar yok oldu. Bu gidişata birlikte 'Dur' diyeceğiz dedi. İnce, konuşmasının ardından burada bulunanlarla birlikte davul zurna eşliğinde cigoş oynayıp, halay çekti. İnce, sonrasında ilçe merkezinde beraberindekilerle birlikte yürüdü. Bir çay ocağında dinlendikten sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: DHA