Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden fındık üreticilerine "fındık kurdu" uyarısı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık kurduyla mücadelede ilaç kullanılması gerektiği bildirildi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık kurduyla mücadelede ilaç kullanılması gerektiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, fındık kurdunun ergini kül renginde veya açık kahverengi renkli ve erginlerin başı öne doğru uzayarak hortum şeklini aldığı kaydedildi.

İlk erginlerin mart ayı içerisinde görüldüğü, ergin çıkışının ise mayıs ayı başlarında oldukça arttığı belirtilen açıklamada, "Mayıs ayında ergin çıkışı tamamlanmış olur. Fındık kurdu mücadelesinde, bahçe toprağının çapalanması böcek yoğunluğunu azaltmada etkilidir. Ancak çapalamada bitki köklerine zarar verilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Kimyasal mücadelenin, ergin fındık kurdu zararlısının ekonomik zarar yapmaya başladığı dönemde, bahçedeki hakim çeşitlerin yarıdan fazlası mercimek iriliğine yaklaşınca yapılması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fındık kurdu mücadelesine karar vermek için 2-3 günde bir güneş doğmadan sabahın erken saatlerinde fındık kurdu sayımı yapılmalıdır. Bunun için fındık ocakları altına 3x3,5 metre ebadında beyaz çarşaf gerilerek darbe metoduyla çarşafa düşen böcekler sayılmalıdır. 10 ocakta 2 ve daha fazla fındık kurdu ergini bulunursa ilaçlama yapılmalıdır. Fındık kurdu ilaçlaması yapılan bahçelerde fındık kokarcasına rastlanırsa ayrı bir ilaçlama yapmaya gerek yoktur. Sayımlarda 10 ocakta ortalama 1 ergin fındık yeşil kokarcası bulunursa her iki zararlıya karşı etkili etken maddeli ilaçlarla mücadele yapılır. Ayrıca Fındık kurdu popülasyonun yüksek olduğu yerlerde, yumurta koyarak yaptığı zararı engellemek için çiftleşme döneminde (Mayıs ayı sonu-haziran ayı başı) ikinci bir ilaçlama yapılabilir."

İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince fındık alanlarında yapılan sürvey ve fenolojik gözlemlere göre, sahil ve orta kuşakta 18 Mayıs, yüksek kuşakta ise 21 Mayıs tarihi itibariyle mücadele zamanının geldiği anlatılan açıklamada, fındık üreticilerinin bahçelerindeki hakim çeşitlerin yüzde 50'sinin mercimek büyüklüğüne ulaştığı dönemde teknik tavsiyelere uygun olarak mücadeleye başlamaları, ilaç uygulamalarını en kısa sürede tamamlamaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise üreticilerin önemli gelir kaynağı olan fındık bahçelerine gerekli itinayı göstererek bakımını sağlamaları gerektiğine dikkati çekti.

Sağlam, detaylı bilgi için yetiştiricilerin İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin ilgili birimlerine başvurmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek