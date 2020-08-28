Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç'tan Kovid-10 açıklaması
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Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç'tan Kovid-10 açıklaması

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili, "Samsun'da vakalar 3 bölgede yoğunlaşıyor.

Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç'tan Kovid-10 açıklaması
28.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:59

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili, "Samsun'da vakalar 3 bölgede yoğunlaşıyor. Bu 3 bölgede yaşayan insanlarımızın artık çok daha dikkatli olması ve kurallara uyması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'daki Kovid-19 vakalarının genel dağılımı ve vaka artış hızı hakkında bilgi verdi.

İl genelinde şimdiye kadar görülen vakaların yüzde 54'ünün Çarşamba, İlkadım ve Bafra ilçelerinde yaşandığını belirten Oruç, "Samsun'da vakalar 3 bölgede yoğunlaşıyor. Bu 3 bölgede yaşayan insanlarımızın artık çok daha dikkatli olması ve kurallara uyması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

İlkadım, Çarşamba ve Bafra ilçelerinde yaşanan vakaların özellikle düğün, nişan, cenaze, başsağlığı gibi insanların bir arada daha uzun süre kaldığı ortamlarda gerçekleştiğini aktaran Oruç, tarım mevsimiyle birlikte bölgede yaşanan günlük insan hareketliliğin de bu vaka artışını tetiklediğini vurguladı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak kurallara uyulmaması durumunda vaka sayılarının tekrar artışa geçerek bugüne kadar ki emeklerin hepsinin boşa gideceği noktasında birçok kez uyarı yaptıklarını hatırlatan Oruç, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımız ellerinden geleni fazlasıyla yapıyorlar, birçoğu hala sevdiklerini korumak için evlerine gitmeden çalışmaya devam ediyorlar. Ancak hepsi artık yorgun ve artan vaka sayılarını görmekten dolayı endişeliler. Onlarla bir araya geldiğimizde en çok şaşırdığımız konu insanlarımızın maske takmama ve sosyal mesafeye dikkat etmeme noktasındaki ısrarı oluyor. Hastanelerimizde sağlık hizmetlerimizi aksamadan sürdürüyoruz, ancak bu durum insanlarımızın sorumsuz bir şekilde, hiçbir şey yokmuş gibi hareket edip, virüs taşıyıcısı gibi davranmalarını ve hasta sayımızı artırmalarını gerektirmez. Eylül, Ekim döneminde başlayacak grip vakalarının korona belirtilerini ve koronanın etkisini tetiklemesinden endişe ediyoruz. Daha kötü bir tabloyla karşılaşmamak ve tekrar yasaklı günlere dönüş yapmamak için artık herkesin toplum sağlığını koruma adına sorumluluklarını yerine getirmesinin zamanı geldi de geçiyor. Gerekmedikçe lütfen dışarıda, kalabalık ortamlarda zaman geçirmeyelim, gitmeye mecbur olmadığımız düğünlere gitmeyelim, maskesiz dışarı çıkmayalım, hayatımızı kurtaracak en önemli şeylerden biri olan sosyal mesafeye dikkat edelim."

Kaynak: AA

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