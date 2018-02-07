Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç'tan Hastane Ziyareti

Samsun İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, Gazi Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Hastanenin genel durumu ve sürdürülen çalışmalar hakkında hastane yöneticilerinden bilgi alan Oruç, daha sonra hastane hizmet alanlarını gezerek yerinde incelemelerde bulundu.



Ziyaretinde hastanede hizmet veren hekimlerle de bir araya gelen Oruç, çalışma koşulları ve hastane içinde yapılmasını istedikleri düzenlemeler hakkında hekimlerin önerilerini aldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Oruç, şunları kaydetti:

"Gazi Devlet Hastanemizin acil servisinde geçtiğimiz dönemlerde güzel çalışmalar yapılmış, muayene ve müşahede alanları genişletilmiş. Ancak yoğun hasta başvurusu bu hastanemizde artarak devam ediyor. Bu nedenle acil serviste muayene ve tedavi alanlarının genişletilmesi yönünde bir çalışma yapılması talimatını verdik. Bu çalışmanın içinde acil servis ambulans giriş bölümünün genişletilerek daha uygun bir hale getirilmesi de yer alacak."

Ziyarete, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Mehmet Kılınç, Destek ve Personel Hizmetleri Başkanı Erol Öztürk de katıldı.