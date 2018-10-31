Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü: "Anaokulunun Yıkılması Söz Konusu Değil"

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Vezirköprü ilçesinde duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edilen Zübeyde Hanım Anaokulunun yıkılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulunun mutfak kısmı ve kazan dairesinin zemininde meydana gelen çökme sonucu duvarlarda büyük çatlaklar oluşmuştu. Yıkılma ihtimaline karşı okul tahliye edilmiş, 135 öğrencinin başka okulda eğitime devam etmesine karar verilmişti.

Okulun son durumu hakkında Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Okulun yıkımı söz konusu değil. Olay sadece, mutfağın altındaki boş toprağının çökmesidir. Orayı sıkılaştırarak, doldurup çatlayan duvarın yeniden örülmesi gerekiyor. Binanın ana aksı ve kolonlarında hiç bir problem yok. Teknik heyetin raporu bu yönde" denildi. - SAMSUN