- Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı - Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı: "487 projenin toplam tutarı 5 milyar 132 milyon TL" Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Samsun Valisi Dr.

- Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı:

"487 projenin toplam tutarı 5 milyar 132 milyon TL"

SAMSUN - Samsun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da bulunan 487 projenin toplam tutarının 5 milyar 132 milyon TL olduğunu, 2020 yılı için nakdi gerçekleşmenin ise yüzde 24 olduğunu söyledi.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı fiziksel mesafe kuralına uygun olarak gerekli tedbirler altında İl Emniyete Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı. Tüm kamu-kurum yetkililerinin de katıldığı toplantıda kurumların faaliyetleri ve koordinasyon gerektiren konular hakkında görüşler bildirildi. Toplantının açılışında konuşan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, önemli açıklamalarda bulundu.

Samsun'da göreve yeni başladığını ifade eden Dr. Zülkif Dağlı, "2 hafta önce Samsun'da göreve başladım. İnşallah hep birlikte tüm kamu kurumlarımız ve Samsun Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm yerel yönetimlerimiz ile üniversitelerimiz ile STK'larımız ile ve değerli basın mensuplarıyla güzel bir çalışma ortamını hep birlikte gerçekleştiririz, diye temenni ediyorum. İnşallah ilimiz açısından güzel gelişme ve çalışmalara hep birlikte imza atarız. İl Koordinasyon Kurulu gerçekten önemli. Bu manada yapılan çalışmalar Samsun, ülkemiz ve halkımız için değerli. Herkese hizmet ve katkısı için çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz de bu hizmet kervanında sizlerle birlikte bir nebze de olsa katkı verebilir ve gayret gösterebilirsek, güzel şeyleri ilimiz için yapmış oluruz" dedi.

"487 projenin toplam tutarı 5 milyar 132 milyon TL"

Samsun'da yapılması düşünülen ve yapımı devam eden projelerin maliyetleri hakkında bilgi veren Vali Dağlı, "Haziran 2020 itibarıyla ilimizde 487 projemiz var. Projelerin 323'ü yatırımcı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen projeler. 164 proje ise belediyelerimiz tarafından yürütülen projelerdir. Projelerimizin toplam tutarı 5 milyar 132 milyon TL'dir. Bu projelere 2020 yılında 1 milyar 52 milyon TL ödenek ayrılmış durumda. Uygulama sonucuna göre bunun 247 milyon 138 bin TL'si harcanmış. Yani nakdi gerçekleşme yüzde 24'e tekabül ediyor. Bu rakamların birkaç ay öncesinde olduğunu düşünürsek normal. Pandemi sürecini de göz önüne kattığımız zaman bu gerçekleşmenin hiç de göz ardı edilmeyecek rakamlar olduğunu, asıl gelişmelerin, rakamın yılın bitiminden sonraki ilk toplantıda görülebileceğini özellikle ifade etmek istiyorum. Bunu yatırımcı kurum müdürlerimiz gayet iyi bilirler. Toplantımızda ilimiz için koordinasyonu gerektiren konulara ağırlık vereceğiz" diye konuştu.

Toplantının İl Emniyet Müdürlüğünde gerekli tedbirlerin alınarak yapıldığının altını çizen Dağlı, ayrıca şunları söyledi:

"Pandemi sürecinde toplantılarımız mecburen böyle yapılıyor. Maskeli, fiziksel mesafeli olarak yapmak durumundayız. Bu bakımdan her türlü toplantıyı çok fazla uzatmamaya gayret ediyoruz. Bu salon uygun olduğu için burayı tercih ettik. Valilik toplantı salonunda bu toplantıyı yapamadık."

Toplantıya ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve şehrin önde gelen kurumlarının yöneticileri katıldı. Toplantı, açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: İHA