Samsun İl Jandarma Komutanlığı mart ayı faaliyetleri Samsun Valiliği tarafından Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nın 2020 Mart ayı içerinde yaptığı faaliyetler açıklandı.

Samsun Valiliği tarafından Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nın 2020 Mart ayı içerinde yaptığı faaliyetler açıklandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı; Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlükleri 2020 yılı Mart ayı içerisinde de uygulamalarına devam etti.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 2020 Mart ayı içerisinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü faaliyetler şu şekilde:

"Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında; 53 bin 994 şahsın sorgusu yapılmış, aranan 459 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Yapılan uygulamalar neticesinde; 3 adet ruhsatlı tabanca, 7 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet av tüfeği, 108 adet tabanca mermisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 1 adet demir kesme makası, 2 ton korkuluk demiri, 250 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu ele geçirilmiştir."

Terörle mücadele

Açıklamada terörle mücadele hakkında şu bilgiler verildi: "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce meydana gelen 5 olayda, toplam 6 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün ilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 4 şahıs hakkında işlem yapılmış, bunlardan 3 şahıs adli kontrol şartı ile 1 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 2 şahıs hakkında işlem yapılarak şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır."

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

Mart kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede şu faaliyetler yapıldı:

"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce haberleşme ve enerji nakil hatlarından kablo hırsızlığı yapan 11 şahıs faaliyetlerini örgütlü bir şekilde yaptıkları tespit edilmiş olup şahıslardan 9'u tutuklanmıştır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 20 olay, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında 2 olay, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na muhalefet kapsamında 1 olay, resmi belgede sahtecilik kapsamında ise 1 olay meydana gelmiş olup toplam 25 olayda 64 şahıs yakalanmış; 16 şahıs tutuklanmış, 4 şahsa adli kontrol kararı uygulanmış, 40 şahıs ise serbest bırakılmıştır. Meydana gelen olaylarda; 84 gram esrar, 30 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin, bin 187 adet ecstasy hap, 473 adet sentetik uyuşturucu hap, 500 metre kablo, 2 adet av tüfeği, 198 adet av tüfeği fişeği, 1 adet hilti, 1 adet demir kesme makası, 8 adet (kazma, kürek, levye ve benzeri) kazı malzemesi, 1 adet dedektör, 1 adet sahte nüfus cüzdanı ve 24 bin 2 litre akaryakıt ele geçirilmiştir."

36 bin 937 araç sürücüsü kontrol edilmiş

Mart ayında Jandarma Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik Timlerince 36 bin 937 araç sürücüsünün kontrol edildiği belirtilen açıklamada, "Bin 60 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulanmıştır. 219 araç sürücüsüne (radar) hız sınırını aşmaktan, 84 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 107 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 19 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 68 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 8 araç sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan, 603 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca 21 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konularak, 322 araç trafikten men edilmiştir. Bin 240 okul servis aracının kontrolü yapılmış, kurallara uymayan 42 okul servis aracı sürücüsü hakkında işlem yapılmıştır. Trafik güvenliğinin sağlanması ve halkın bilinçlenmesi için 2 bin 112 araç sürücüsüne, trafik kuralları hususunda bilinç ve farkındalık oluşturması maksadıyla bin 298'i öğrenci ve yaya olmak üzere toplam 3 bin 410 kişiye eğitim verilmiştir" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA