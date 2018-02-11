Samsun İkinci Afrin Şehidini de Uğurladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın Samsun'da son yolculuğuna binlerce insan tarafından uğurladı. Baba, oğlunun tabutunu sırtlarken, kamuflaj giyen kız çocuğu korteje eşlik etti. Başka bir kız çocuğu ise şehidin tabutuna gül bıraktı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde terör örgütü unsurları ile girilen çatışma sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın son yolculuğuna uğurlandı. Havayolu ile sabah saatlerinde Samsun'a getirilen şehit için önce İlkadım ilçesindeki evinin önünde helallik alındı. Daha sonra Çarşamba'nın Epçeli Mahallesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Akalın, toprağa verildi. Cenaze namazında şehidin annesi Aysel Akalın, şehit oğlunun fotoğrafını öptü.

OĞLUNUN TABUTUNU SIRTLADI

Baba Ekrem Akalın ise oğlunun tabutunu sırtlayarak şehide son görevini yerine getirdi. Evin tek erkek çocuğu olan 28 yaşındaki şehit Burak Akalın'ın bir kız kardeşi bulunuyordu. Şehidin cenaze namazına binlerce insan katıldı. Şehidin tabutu taşınırken askeri kamuflaj giyen bir kız çocuğu askeri korteje eşlik etti. Yine bir kız çocuğu ise şehidin tabutunu okşayarak tabuta beyaz ve kırmızı güller bıraktı.

BAKAN DEMİRCAN DA KATILDI

Şehidin cenazesine; Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Hasan Basri Kurt, MHP Grup Başkan Vekili Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, askeri ve mülki erkan, ilçe belediye başkanları, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

(Kenan Akyüz/ İHA)