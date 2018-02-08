Samsun İçin Okuma Vakti" Projesine Havza'dan Destek

Samsun'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Samsun İçin Okuma Vakti" projesine, Havza'da 2 bin öğrenci kitap okuyarak destek verdi.

Proje kapsamında, Havza'da 2 bin öğrenci, protokol üyeleri ile Kevser Camisi önünde kitap okudu.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitap okuma ile ilgili her türlü etkinliği desteklediklerini söyledi.

Düşünmesini bilen, sorgulayan, eleştirel bir bakış açısına sahip, kendisini, çevresini ve dünyayı tanıyan, topluma faydalı bireyler yetiştirmek için en önemli unsurlardan birinin okuma alışkanlığı kazandırılması olduğunu aktaran Yılmaz, "Havza Kaymakamlığı olarak eğitim öğretim yılının birinci yarısında her gün bir saat okuma saati uygulaması başlattık. Uygulama her ne kadar güzel bir başlangıç olsa da bazı eksiklikleri vardı. Okulda öğrenciler kitap okuyor, ancak nihai hedefimiz birlerinin bunu öğrencilere dayatması değil. Öğrencinin bunu davranış biçimi olarak içselleştirmesini önemsiyoruz." dedi.

Proje, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün toplumun her kesiminde duyarlılık yaratmak için başlattığını belirten Yılmaz, herkesi etkinliğe sahip çıkmaya davet etti.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de okumaya önem verilmemesinin büyük bir eksiklik olduğunu vurgulayarak, "İnşallah Avrupa'da olduğu gibi okuma alışkanlığı kazanacağız. Okuma alışkanlığının kazanılmasında böyle programlar önemli. Kampanyayı başlatan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ise "Günde bir saat okuma etkinliği" ile ilçede 7 bin 600 öğrencinin kitap okuduğunu anlattı.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Kumkayır'ın da katıldığı etkinlikte, protokol üyeleri ile 2 bin öğrenci, yaklaşık 1 saat kitap okudu.