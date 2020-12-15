Samsun için kuvvetli yağış uyarısı
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Samsun için kuvvetli yağış uyarısı

15.12.2020 19:05 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:08
Samsun için kuvvetli yağış uyarısı

Samsun merkez ve doğu ilçelerinde gece yarısından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Samsun merkez ve doğu ilçelerinde gece yarısından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden itibaren Samsun'un merkez ile Tekkeköy, Ayvacık, Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerinde beklenen sağanağın yarın öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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