Samsun için kuvvetli rüzgar uyarısı
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Samsun için kuvvetli rüzgar uyarısı

08.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:30
Samsun için kuvvetli rüzgar uyarısı

Samsun için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Samsun için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre yarın akşama kadar kentte güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat) ve zaman zamanlı kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) beklendiği bildirildi.

Açıklamada, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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