Samsun için buzlanma ve don uyarısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Samsun için buzlanma ve don uyarısı yapıldı
AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Karadeniz Bölgesindeki Samsun için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

SAMSUN (AA) - Karadeniz Bölgesindeki Samsun için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar, batı ve kuzeybatıdan hafif ve orta kuvvette, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli 40-60 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Samsun'da 6 derece olması bekleniyor.

İç kesimlerde ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde de buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

 Son Dakika! Art arda yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Son Dakika! Art arda yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

 Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title