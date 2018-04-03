Samsun-Hırsızlık Şüphelisi 2 Kadın, Kucaklarında Bebekleriyle Emniyete Götürüldü

Hırsızlık şüphelisi 2 kadın, kucaklarında bebekleriyle emniyete götürüldü

Samsun'da bir evden bin 300 TL para ile 18 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 kadın, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler emniyete kucaklarında bebekleri ile getirildi.

Olay Samsun'un Atakun ilçesi'nde bulunan Yeni Mahallede meydana geldi. Bir apartman dairesine giren 2 kişi, evde bulunan bin 300 TL para ve 18 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Kayseri'den gelen 3 suç kaydı bulunan Hanife B.(34) ve 2 çocuk annesi 20 suç kaydı bulunan Gülbahçe U.(23) isimli kadınlar olduğunu saptadı. Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Her iki kadın da emniyete kucaklarında bebekleriyle getirildi. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.